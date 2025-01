Sport.quotidiano.net - Scontro da dentro o fuori. Forte in clima Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un pochino amareggiata per l’esito finale della partita, ma rinfrancata dalla prova positiva, così come dal ritorno a pieno regime del bomber Federico ‘Lo Squalo’ Ambrosio e dalla crescita di Francesco ‘Chicco’ Rossi, la Canniccia Motor Clubvuole lasciarsi alle spalle il 4-4, subito in rimonta dal Bassano, e concentrarsi sul quarto di finale dicontro il temibile Monza, stasera alle 20.45 al Pala. Monza dei giovani (gli argentini Bielsa e Marzonetto in primis) ma tutt’altro che malleabile, come dimostra il recentissimo 2-2, dallo 0-2, di Valdagno. L’allenatore Mirko De Gerone analizza così ciò che è stato contro il Bassano e ciò che sarà stasera contro i brianzoli. "Contro il Bassano è stata una partita molto dura e dispendiosa sotto il profilo fisico, ma siamo riusciti a tirare, ancora una volta, una prestazione molto positiva, nonostante l’assenza pesante di Pato Ipinazar e di Cacciaguerra.