Vicenzatoday.it - Schianto tra due auto, tre feriti

Leggi su Vicenzatoday.it

Alle 12:20, di martedì 28 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Vicenza a Lonigo per lo scontro tra due: tre.La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento, ha messo in sicurezza le duementre le tre persone rimaste ferite sono state prese in.