Scene da un matrimonio. A Brescia la versione teatrale

Un regista emergente, due attori talentuosi e affermati. E un tema attualissimo: la storia di una coppia che cerca di restare unita pur soffrendo crepe e insoddisfazioni. Una crisi matrimoniale che si trasforma, nel confronto con l’altro, in una radiografia del sé. Sono gli ingredienti dida un, il capolavoro cinematografico di Ingmar Bergman, che approda a, nelladiretta da Raphael Tobia Vogel, nell’ambito della cinquantunesima Stagione del Centrono. Protagonisti dello spettacolo (il 30 e il 31 gennaio 2025, alle 20.30 al Teatro Sociale), ilno e pluripremiato Fausto Cabra e Sara Lazzaro, volto noto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione a DOC e The Young Pope. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Franco Parenti, trae ispirazione dal capolavoro di Bergman, proposto come miniserie televisiva cinquant’anni fa e successivamente trasformata in lungometraggio.