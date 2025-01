Ilrestodelcarlino.it - Scatenate le ragazze del Faenza Basket Project . Vittoria in trasferta dopo un supplementare

Grandeesterna delarrivata in casa della Valtareseun. Le faentine vincono 80-77 (15-17; 31-35; 50-49; 69-69) grazie a tre tiri liberi segnati da Scekic nei secondi finali. La giocatrice era stata convocata dall’E-Work per il match di sabato sera con Schio vista l’assenza di Reichert. In Emilia arriva l’ennesima prestazione positiva del giovanissimo gruppo allenato da coach Leonardi che non sta pagando l’inesperienza anche contro avversarie di buon livello. Il paradosso è che a fine gennaio, il Comitato Regionale non ha ancora comunicato la formula del campionato e quindi le manfrede non sanno quale obiettivo di classifica porsi per centrare la salvezza. Nel prossimo turno ilgiocherà sabato alle 18 in casa della Magik Rosa Parma Il tabellino di: Panzavolta 9, Babini 2, Cavina, Cavassi 15, Ceroni 2, Mazzoni 3, Minguzzi, Scekic 14, Rotariu, Onyekwere, Bernabè 9, Ciuffoli E.