Fanpage.it - Santanché non si dimette: “Me ne frego se Fdi mi vuole fuori, La Russa non mi abbandonerà”

Leggi su Fanpage.it

Danielanon sirà. Ieri a Gedda la ministra ha ribadito che non farà alcun passo indietro. Delle critiche di un pezzo di Fdi non si interessa. "Mi vogliono? Chissenefrega!", ha detto, sicura che tra i big del partito il presidente del Senato rimarrà al suo fianco: "Ignazio non mi abbandonerà mai".