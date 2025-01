Sanremo Ferragni | Fedez canta ‘Bella stronza’? Non credo sia per me

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui". Risponde così Chiaraa Valerio Staffelli che le consegna il Tapiro d’oro perché, in gara al Festival di, nella serata dedicata ai duetti e alle cover ha scelto dire con Marco Masini la celebre canzone 'Bella stronza'. E .