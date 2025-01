Romadailynews.it - Sanita’: al Gemelli asportata a 35enne una neoplasia rara di grosse dimensioni

Sara (nome di fantasia) in seguito a un’infezione da Covid-19, notando un peggioramento delle sue condizioni respiratorie, gia’ non proprio brillanti per una(affanno soprattutto da sforzo, dolore nella parte sinistra del torace, tosse secca stizzosa da tempo), si sottopone a una radiografia del torace. E il referto lascia tutti di stucco. “La giovane donna – dice in una nota la dottoressa Maria Letizia Vita, dirigente medico presso la Uoc di Chirurgia toracica del Policlinico, docente presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia toracica dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore – presentava una massa molto voluminosa, che occupava tutta la parte centrale (mediastino) e la meta’ sinistra del torace.Viene subito richiesto un approfondimento Tac che pone il sospetto di una grandedel timo, cioe’ di un timoma, confermato da una biopsia chirurgica”.