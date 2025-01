Lanotiziagiornale.it - Salva-Milano, Sala ci prova al Senato. Intanto difende i funzionari a processo

Non un “condotto”, ma un “parere”. È quanto chiederà oggi il sindaco di, Beppe, alla commissione Ambiente del. Il sindaco sarà infatti audito sulla norma (da lui sollecitata) del, ovvero il colpo di spugna sui supposti abusi commessi nell’edilizia milanese degli ultimi 15 anni. Quella dei box che si sono magicamente ristrutturati in torri da 80 metri, grazie a semplice Scia, assicurando risparmi milionari ai costruttori (e depauperando le casse pubbliche).Ilinsabbiato alLa norma, già apta dalla Camera, giace semi-insabbiata al, a causa delle molte resistenze sorte nel Partito Democratico, che alla Camera aveva invece votato compatto per il condono, insieme a tutta la destra, Azione e Italia Viva.Un impasse che lo stessoda settimane cerca di superare, inviando emissari (a partire dal suo capo di gabinetto) a fare opera di persuasione con iri più riottosi e arrivando persino a minacciare le dimissioni.