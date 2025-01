Ilrestodelcarlino.it - Sabrina e Giorgio Enescu premiati dal Coni ad Ancona

Si è tenuta domenica la cerimonia di premiazione per le stagioni sportive 2023 e 2024 di tutti gli appassionati del tiro a segno con la pistola. Un evento che ha celebrato l’eccellenza e l’impegno degli atleti delle diverse sezioni. La manifestazione, organizzata nella sala riunioni di Sport e Salute ad, ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con una particolare attenzione al settore giovanile che quest’anno ha avuto un ruolo centrale. Un momento clou della giornata è stato l’omaggio a due sportivi di punta provenienti da Recanati,, che hanno portato a casa risultati straordinari., campionessa regionale sia di pistola ad aria compressa che di pistola sportiva per le stagioni 2023 e 2024, ha ricevuto il giusto riconoscimento per la sua costante determinazione.