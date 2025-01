Ilgiorno.it - Rozzano, blitz delle forze dell’ordine: chiusa discoteca abusiva

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 gennaio 2025 - Sono scattati i sigilli per il La Kalle Club di via Curiel a Quinto Stampi di. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, avvenuti ieri sera, i carabinieri della compagnia di Corsico e la polizia locale hanno compiuto un'operazione congiunta che ha portato al sequestro amministrativo del locale che si fingeva un circolo privato, ma che in realtà era unanon autorizzata. Durante i controlli, è stato scoperto un DJ set in corso senza alcuna autorizzazione. La Polizia Locale ha contestato al titolare del locale la violazione per le attività abusive di sala da ballo e somministrazione di cibo e bevande al pubblico. Inoltre, sono stati identificati due lavoratori "in nero". Nel corso dell'operazione i Carabinieri hanno effettuato anche specifici controlli sulla circolazione stradale: quasi 100 persone identificate, 50 veicoli controllati e oltre 10 contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada.