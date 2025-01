Ilfoglio.it - Rosa ritorna fra le braccia di Pino in Un posto al sole

“Quando uno vuole bene a una persona, vuole sentirsi al centro delle sue attenzioni”. Servono i saggi consigli di Raffaele, per ricordare acosa vuol dire amare. Per lei che non sa più come si fa, e che per troppo tempo ha rincorso una fissazione che amore non era. Ed è il re di palazzo Palladini ad aprirle gli occhi e il cuore, e a farla tornare tra ledi, con il rispetto e l’attenzione che si deve alle persone amate. Che meritano di essere considerate più e prima di tutto il resto. E aserve solo un pò di tempo per tornare a capire come si fa. Viola invece coraggiosamente torna al quartiere per le visite guidate, perchè non vuol farsi intimorire. Ma i due scugnizzi riprendono a girarle intorno, sintomo che forse non erano solo due scippatori semplici, ma che stessero cercando proprio lei.