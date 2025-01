Romadailynews.it - Roma: Eur Spa, Cda al termine lavori ristrutturazione intitolera’ Palazzo Congressi a De Gasperi

Il Consiglio di amministrazione di Eur Spa (90 per cento Ministero dell’Economia e delle Finanze e 10 per centoCapitale), riunito oggi nella sede di via Ciro il Grande sotto la presidenza di Enrico Gasbarra, alla presenza dell’amministratore delegato Claudio Carsera’ e dei consiglieri Manuela Rongioletti e Francesco Vaccaro, preso atto della volonta’ degli azionisti –Capitale espressa con mozione approvata all’unanimita’ del Consiglio comunale e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – che hanno raccolto l’appello avanzato dall’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani “di intitolare ildeidell’Eur ad Alcide De, condividendo l’iniziativa ha dato mandato all’amministratore delegato di attivare l’iter amministrativo per potere dedicare, anche in occasione deidie rifunzionalizzazione,deiall’illustre statista”.