Messinatoday.it - Risanamento del torrente Bisconte, come cambia la viabilità a Fondo Pistone

Leggi su Messinatoday.it

Per garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale, nell’ambito dei lavori di riqualificazione ambientale e diigienico sanitario dell’alveo delCataratti-, con l’apertura del varco di accesso in via Crotone (lato monte), a, è necessario.