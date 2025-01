Fanpage.it - Ripartita l’operazione Albania, tra i migranti c’è già vulnerabile che potrebbe tornare in Italia

È arrivata al porto di Shengjin, in, la nave Cassiopea della Marina Militarena con a bordo 49soccorsi in acque internazionali. Il governo ci riprova con un terzo trasferimento, dopo che nei due casi precedenti giudici non avevano convalidato i trattenimenti.