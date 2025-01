Calciomercato.it - Ribaltone Juve: “Intervento di Elkann, via anche Motta e Giuntoli”

Leggi su Calciomercato.it

“Quello che sta facendo è proprio non rispettare la storia dellantus. La situazione è continuamente borderline”L’diper mettere a posto lantus, più del Milan la grande delusione di questa stagione visti i massicci investimenti nello scorso calciomercato estivo. E il passaggio da Allegri a Thiago, che almeno fin qui non ha portato risultati. Anzi, la squadra sta facendopeggio rispetto all’anno scorso: -16 rispetto al 2023/2024, come 16 sono già i punti dalla vetta.: “di, via” (LaPresse) – Calciomercato.it“Thiagoè il vero problema della. Non rispetta la storia”Tony Damascelli non ha dubbi, è proprio il tecnico il principale responsabile del flop bianconero: “Può dire quello che vuole, ma il vero problema è lui e non Vlahovic – le parole del giornalysa de ‘Il Giornale’ nell’a ‘Radio Radio’ – Continua a dire cose improbabili per essere l’allenatore dellantus e non di margine”.