Anteprima24.it - Raid notturno in un negozio di articoli per cerimonie: carabinieri sul posto

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto nella notte in undi accessori eperin via Salvator Rosa a Benevento. Questa mattina all’apertura del locale da parte della proprietaria l’amara sorpresa. Sulsono giunti iper effettuare i rilievi e un sopralluogo. In questo momento si sta quantificando l’ammontare del furto.L'articoloin undipersulproviene da Anteprima24.it.