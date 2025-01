2anews.it - Raf torna a esibirsi a Napoli con “Self Control 40th Anniversary”

Leggi su 2anews.it

Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più celebri che ha dato il via alla sua carriera con “– TOUR TEATRALE” al Teatro Augusteo di. Continua la festa in musica per i 40 anni di: alla luce del successo del tour nei club “