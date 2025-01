Romatoday.it - Radja Nainggolan, Ninja tra gol e eccessi. Le sigarette, l'alcol e la carriera rovinata

Una vita al massimo, unaimportante ma che poteva esserlo di più. Gol pazzeschi edfuori dal campo. Tutto questo è, l’ex calciatore della Roma arrestato in Belgio. Genio e sregolatezza per il centrocampista che per anni ha dominato il palcoscenico della Serie A. .