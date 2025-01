Monzatoday.it - "Quella sera a piedi con lo sciopero dei mezzi e due taxi in servizio": la denuncia

Leggi su Monzatoday.it

Come muoversi a Monza un sabatodigenerale dei, con soli duedisponibili, che forniscono anche ilagli ospedali del territorio? Lo ha chiesto ieri, lunedì 27 gennaio, in aula la consigliera Martina Sassoli (Gruppo Misto), che già in passato, insieme al.