Quasi raddoppiati i teenager italiani a rischio ‘hikikomori’

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sono giovanissimi, dovrebbero avere fame di vita, e invece gradualmente perdono il desiderio di avere contatti diretti con i coetanei e le persone in generale, avvicinandosi sempre di più a una condizione di ritiro sociale. Il loro mondo? Ha confini netti e perlopiù sono le 4 mura della propria camera. Non siamo in .