Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario gigante Schladming, startlist, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Appuntamento infrasettimanale per la Coppa del Mondo maschile di sci. Si corre in notturna sulla Planai di, doveè inil. Marco Odermatt è il grande favorito anche per la gara di domani, visto che è reduce da tre vittorie consecutive tra le porte larghe (Val d’Isere, Alta Badia e Adelboden) e cerca il bis sulla pista austriaca dopo il successo della passata stagione.LA DIRETTA LIVE DELDIALLE 17.45 E 20.45I principali avversari arrivano dalla Norvegia con Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Alexander Steen Olsen. Attenzione ovviamente anche al già citato Loic Meillard, senza dimenticare il croato Filip Zubcic, lo sloveno Zan Kranjec ed il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.In casa Italia, però, ci sono grandi speranze, con gli azzurri che si presentano arinfrancati dalle ultime prestazioni davvero molto positive.