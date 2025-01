Padovaoggi.it - Provoca un incidente e fugge: il marito si reca in caserma e racconta la verità

Il 26 gennaio all'incrocio tra via Giorato e via Firenze a Ponte San Nicolò una donna di 79 anni, M.G. al volante di una Toyota Yaris, per una banale disattenzione ha tamponato una Kia con al volante G.S. di 55 anni. Entrambe le protagoniste sono residenti a Padova. La settantanovenne dopo.