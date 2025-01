Lecceprima.it - Primo memorial Paolo Gatto, torneo di scacchi per i campionati italiani giovanili u18

Leggi su Lecceprima.it

Salve,in allegato Comunicato Stampa per l'evento di domenica 2 Febbraio 2025, presso il salone parrocchiale di san Sabino, piazza san Sabino 1, a Lecce organizzato dal circolo LecceASD con la stessa parrocchiaA pochi giorni dal via è già quasi sold out il "I°".