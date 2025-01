Quotidiano.net - Povertà e lavoro in Ue: urgente agire su retribuzioni e formazione

"Un adulto sul 5 e un minore su 6 è a rischioin Ue. Dobbiamocon urgenza, lanon solo colpisce chi è al di fuori del mercato delc'è anche lalavorativa, fenomeno che permane e c'è un fattore chiave: la retribuzione, sulla ripresa degli stipendi reali ancora non siamo tornati a recuperare le perdite del potere d'acquisto degli ultimi anni". Lo ha detto parlando in audizione alla commissione Economia dell'Eurocamera la vicepresidente della Commissione Ue, Roxana Minzatu. "Per quel che riguarda le competenze nel mondo della situazione è preoccupante solo il 30,5% degli adulti hanno partecipato a unaprofessionale nel 2023, bene al di sotto dell'obiettivo del 60% stabilito per il 2030", ha spiegato Minzatu.