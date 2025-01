Ilgiorno.it - Più incidenti stradali, meno multe. Ma è stretta sui “pirati” in fuga

I dati dell’attività del 2024 sono stati resi noti durante la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, che si è svolta con due momenti, la messa nel santuario di Santa Maria e poi in Sala Tramogge ai Molini Marzoli, con la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono distinti per azioni degne di encomio. Un organico guidato dal comandante Stefano Lanna, composto da 65 operatori e 11 amministrativi, in servizio in una città con oltre 84 mila abitanti, dal resoconto dell’attività emerge la diminuzione dellema l’aumento deglirilevati con un intervento particolarmente significativo: su 60 “della strada” indopo l’incidente ben 49 sono stati identificati. Nel dettaglio nel corso del 2024 le violazioni del Codice della strada sono state 26.631 (circa 32 mila nel 2023), tra queste 1848 per ingressi non autorizzati nella Ztl, 1222 per transito con il semaforo rosso, 782 per mancata revisione dei veicolo, 239 per mancanza di assicurazione, ancora tanti gli automobilisti che occupano lo spazio per la sosta dei disabili, 380, in flessione leper uso del cellulare alla guida, 451 (erano 531 nel 2024), 277 quelle per mancato utilizzo cinture di sicurezza, 36 le denunce per guida in stato di ubriachezza, 290 violazioni in materia di rifiuti.