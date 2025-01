Genovatoday.it - Pista ciclabile in Valpolcevera tra lavori e disagi: "Cantiere finirà tra 10 giorni"

Leggi su Genovatoday.it

Dovrebbe finire tra una decina diilper lain via Nostra Signora della Guardia e via Polonio, in: a comunicarlo, in consiglio comunale, l'assesore alla Mobilità Sergio Gambino rispondendo a una domanda del consigliere della Lega Alessio Bevilacqua.