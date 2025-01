Trentotoday.it - Piogge troppo abbondanti: frane nella notte e strade chiuse

Leggi su Trentotoday.it

Il forte maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul Trentino ha dato non pochi problemi ai vigili del fuoco, intervenuti in due diverse aree della provincia a seguito dei problemi causati dallessime precipitazioni.serata di ieri, lunedì 27 gennaio, a Malè si è.