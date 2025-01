Vanityfair.it - Pax Jolie è andato di nuovo a sbattere con la sua e-bike e fa preoccupare gli amici che rivelano: «Agisce in modo sconsiderato»

Leggi su Vanityfair.it

incidente per il secondogenito di Angelinae Brad Pitt, che guidava senza mani la sua bici e si è schiantato contro un'auto, per fortuna senza conseguenze. Lo scorso luglio era finito in ospedale con un trauma cranico, mentre pochi mesi l'impatto era stato tra la sua auto e un camion