Ilgiorno.it - Parodie e storie pungono “questa grottesca umanità“. Viaggio a Buffolandia con l’attore Alfredo Oppio

Un protagonista che, come gli antichi buffoni medievali prendevano a bersaglio le falsità della società, addita in modo beffardo e pungente i mali che infestano la nostra esistenza. Uno sguardo fatto die caustiche considerazioni che invitano alla riflessione e che culminano nell’evento più terribile di tutti, la Shoah, attraverso le testimonianze dei sopravvissuti. È lo spettacolo teatrale dal titolo ““, un testo scritto da Milena Migliore che verrà portato in scena venerdì alle 21 dalsul palco del centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico. Info 039-9008448, prenotazioni a [email protected]