Parmatoday.it - Parma, la grande paura: oggi giocherebbe lo spareggio per non andare in B

Leggi su Parmatoday.it

Mettersi alle spalle la sconfitta in rimonta subita a San Siro contro il Milan. È questo l'imperativo. Un compito non semplice per ilche rischia di uscire con le ossa rotte dall'ultimo turno di campionato. Non solo perché i ragazzi di Fabio Pecchia hanno perso la partita subendo due gol in.