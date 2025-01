Davidemaggio.it - Pagelle TV della Settimana n.2/2025

10 Il Conte di Montecristo Una storia universale che vanta innumerevoli adattamenti sul piccolo e grande schermo e che, a quanto pare, non smette di appassionare. Solitamente le coproduzioni per accontentare tutti, finiscono per non accontentare nessuno, ma non è questo il caso (recensione). Il Conte di Montecristo è il successo di questa stagione di Rai1 con picchi di oltre il 30% di share.TVn.2/Davide Maggio.