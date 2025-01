Ecodibergamo.it - «Orobica Pesca»: 60 Anni di qualità e fiducia. Grazie a Voi

La sede a Stezzano e i 6 punti vendita al dettaglio in tutta la provincia. Dal 1965 l’impresa di GiovCacciolo Molica e Gabriella Grismondi è un punto di riferimento indiscusso per il commercio di prodotti ittici e alimentari di, a Bergamo e in tutta la Lombardia.