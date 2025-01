Torinotoday.it - Nuova sede per l’Agenzia delle Entrate a Ciriè

Leggi su Torinotoday.it

L’ufficio territoriale didelè operativo nelladi via Andrea D’Oria 16/5, nel complesso di Palazzo Fenoglio, e non più presso la vicinadi via Mazzini.Non cambiano gli orari di servizio ai contribuenti: l’ufficio è aperto, come sempre, dal lunedì.