Nonno Pino riscrive la Divina Commedia e la regala alle nipotine: "Lasciate il cellulare e allenate la mente"

Larivisitata e riassunta, rilegata in due volumi come una tesi di laurea e donatasue duedi 12 e 14 anni, Zoe e Mia, per far sì che la lorosia "sempre impegnata non con il, ma con la lettura". È l'idea di Giuseppe Mancini, 77 anni di Foggia.