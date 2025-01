.com - Non sempre è facile l’uso di qualcosa che non ci si aspetta

Non riuscivo a capire come avessi fatto ad arrivare a quel punto. Quando avevo perso il mio lavoro nello studio medico non mi ero preoccupata più di tanto. Mo marito guadagnava abbastanza per entrambi, potevo stare tranquilla, ere che le cose girassero meglio. La verità era che il mio matrimonio stava in piedi come una capannuccia fatta con gli stuzzicadenti già da prima, ma io non mi ero accorta della velocità con cui perdeva i pezzi.Il Professore restò a lungo in salotto, tutto infagottato, pensieroso, e forse anche un po’ offeso per com’era stato trattato da sua figlia. Me lo ritrovai sulla soglia dello studio mentre venivo a capo delle briciole sotto la scrivania.Capisco che da parte mia è un segno di debolezza tenere questi reperti in casa, una resistenza inutile al destino.