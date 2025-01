.com - Non portare chiunque, alle Rimske Terme

Leggi su .com

: un’isola felice nel cuore della Slovenia, uno di quei luoghi in cui finalmente lasciare la presa. Provare, per una volta, a dedicare le proprie energie a sé e al proprio benessere interiore; fare, forse, un po’ di ordine per riorganizzare le priorità, rimettendo l’equilibrio, innanzitutto mentale, al primo posto.Arrivano, nella vita, quei momenti in cui questi bisogni si fanno sentire in maniera più nitida, quelli in cui una fuga di relax diventa necessità. E, ad appena due ore di auto dall’Italia, è il luogo giusto per ripartire. In due, magari. Perché le cose belle, quando condivise, lo sono ancora di più. Chi ci accompagna in un’esperienza fa, nello stesso momento, da cassa di risonanza e da specchio, in cui vedere, a ogni trattamento, la differenza tra prima e dopo.