New York retate e arresti contro i migranti

Inizianonei confronti deiirregolari o che hanno commesso crimini anche a New, dopo le prime deportazioni/rimpatri didagli Stati Uniti a Paesi terzi, come promesso dal neoeletto Donald Trump. Just now.Enforcement operation in NYC. Criminal alien with kidnapping, assault & burglary charges is now in custody – thanks to @ICE.Dirtbags like this will continue to be removed from our streets. pic.twitter.com/fRpJBdmqSl— Secretary Kristi Noem (@SecNoem) January 28, 2025La segretaria di Stato Kristi Noem ha pubblicato sui social foto e video dichiarando: “Stiamo facendo esattamente quello che il presidente americano ha promesso”, ha dichiarato. “Gli sporcaccioni come questo continueranno ad essere allontanati dalle nostre strade” ha detto la segretaria di Stato.