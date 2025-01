Ilgiorno.it - Nei giardini Italo Pietra: "Tra sport e Pinocchio un ritrovo per i bimbi"

Mezzo chilometro di verde separa piazzale Dateo da piazza Risorgimento: un filare alberato che si snoda tra i viali di corso Indipendenza, con i suoi tavoli da ping pong, il campo da basket, il campetto da calcio, i vari giochi per bambini. Unico parco della zona, ivennero ridisegnati già nel 1889 con il primo piano regolatore della città, quello dell’ingegner Cesare Beruto. Nei pressi di via Menotti è situata la celebre fontana con il "della Madonnina", inaugurata nel 1956 e ripetutamente danneggiata e restaurata. "Nel corso degli anni hanno tolto le rotaie del tram e hanno aumentato i giochi - ricorda Roberto Villa, titolare di uno storico negozio di merceria - Ora isono abbastanza frequentati dai". Certo, come in altri parchi di Milano c’è anche chi bivacca e lascia sporco o utilizza le aiuole come bagno pubblico.