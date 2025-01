Bolognatoday.it - Naufraga il referendum sulla Città 30: “Flop del centrodestra”

Leggi su Bolognatoday.it

Si ferma nuovamente il progetto per promuovere un30. Durante le scorse settimane, esponenti dei partiti di opposizione – su tutti Fratelli d’Italia – avevano cercato di raccogliere le 9mila firme necessarie per presentare il testo in Consiglio comunale. I termini però sono.