Napoli capolista quasi senza panchinari, ma per sostenere la fine della stagione servono innesti (CorSport)

Antonio Conte ha saputo far rinascere una squadra dopo unapost-scudetto disastrosa. Ma ildovrà necessariamente agire sul mercato per colmare il gap con le altre pretendenti al titolo.Ilcon una panchina poco profonda, ma durerà?Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:Conte e i suoi uomini, finora, hanno dipinto un capolavoro sospeso tra l’impressionismo e il barocco: risultati grandiosi, colori forti e vividi e il contrasto luci e ombre. Fatto sta che il tecnico ha ricordato a tutti quelli che probabilmente l’avevano dimenticato quanto incredibile sia la sua capacità di incidere, di rilanciare e migliorare i giocatori, di entrare nell’anima delle sue squadre fino a registrare scene come quelle di Simeone e Politano contro la Juve. Il tutto, con una panchina sempre meno profonda: ed è questo il dato strabiliante degli ultimi 42 giorni di vittorie.