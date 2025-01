Napolitoday.it - Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street

Leggi su Napolitoday.it

Nuovaall'insegnabuonaalJazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Mercoledì 29 gennaio NaPolatino presenta MisteRio. Giovedì 30 appuntamento con Vicari/Asero Quartet.Venerdì 31 gennaio arriva Claudio Romano in The Dark Side of Tony.