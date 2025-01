Terzotemponapoli.com - Mudingayi: ”Conte martello pneumatico, Napoli avvantaggiato rispetto all’Inter”

Gaby: “, ilnon perderà scioccamente punti per strada. Azzurri avvantaggiati”Gaby, grande e conosciuto ex calciatore della Serie A, è intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it per condividere le sue impressioni su alcuni temi del campionato: argomento principe la serrata lotta Scudetto: ecco l’opinione disulla squadra che possiede maggiori possibilità di laurearsi campione d’Italia.Tra Inter e, chi vedefavorito per lo Scudetto e perché?“Si tratta di due squadre veramente combattive, anche se vedoil, che ha una sola competizione. La Champions, infatti, sia mentalmente che fisicamente, ti porta via tante energie. I partenopei possono, invece, restare concentrati soltanto sul Campionato, con un allenatore comeche non molla mai e che ha delle idee molto chiare in ogni ambito”.