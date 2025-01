Anteprima24.it - Moscati, lavori al Pronto Soccorso e nuovi reparti: arriva De Luca

Tempo di lettura: < 1 minutoUna sala operatoria ibrida, un nuovo reparto per l’Unità operativa di Neonatologia e Tin e l’avvio deiper l’ampliamento del: tre appuntamenti con l’innovazione e il rinnovamento che saranno concentrati in una mattinata di presentazione. Domani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 11,30, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, sarà alla Città ospedaliera di Avellino per visitare ispazi attrezzati ed essere presente all’apertura del cantiere per idi rimodulazione del.All’evento, che si concluderà in aula magna con un intervento del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe, Renato Pizzuti, e del Presidente De, parteciperanno numerose autorità civili e militari, per condividere con tutto il personale aziendale l’ulteriore potenziamento di servizi sanitari per il cittadino.