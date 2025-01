Ilgiorno.it - Monguzzo, frontale tra due auto in Vallassina: due feriti

tra due, sulla Nuovaquesta sera poco prima delle 18. Lo scontro è avvenuto tra una Panda e una Audi nel tratto all’altezza di Nobile, per cause che i carabinieri stanno ancora ricostruendo, soprattutto per capire quale delle dueabbia commesso la manovra sbagliata. I due conducenti, un uomo di 53 anni e uno di 83, sono rimasti, procurandosi lesioni che, dopo al valutazione in posto del medico del 118, non si sono rivelate gravi. In via precauzionale, l’uomo di 83 anni è stato portato in pronto soccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza e verificare le condizioni di transitabilità della strada.