Ilfattoquotidiano.it - Milan, battuta razzista del giornalista Trevisani sul gol di Chukwueze: tagliata la puntata della sua trasmissione

Ilsportivo e telecronista Riccardo, ex Sky e oggi opinionista Mediaset, si è reso protagonista di unanei confronti di Samuel, calciatore nigeriano del. Durante la sua, “Fontana di Trevi”, che va in onda sui canali YouTube e social di Cronache di Spogliatoio,stava commentando insieme al conduttore Fernando Siani e alGiuseppe Pastore proprio il gol segnato dain–Parma, terminata 3 a 2. Una rete rocambolesca, decisiva per la rimonta rossonera, che Pastore ha definito ironicamente “gol da rapace”. Nel clima di risate generali,ha ribattuto dicendo più volte: “Goldaniga“. Che è il cognome del difensore del Como, Edoardo Goldaniga, ma che se pronunciato in sillabe diventa chiaramente un epiteto