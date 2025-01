Lapresse.it - Migranti, richiedente asilo muore in coda davanti alla Questura di Roma

Nella notte di martedì 28 gennaio una personaè morta mentre era in filagli uffici della, ufficio Stranieri di Via Patini. Dalle testimonianze dei presenti, pare si trattasse di una persona anziana che si trovava fuori dper fare richiesta di: si è messo in fila questa notte dalle ore 22, poiché è prassi dellascegliere solo poche persone ogni giorno, tra quelle in fila da fare entrare per tale richiesta, mentre tutte le altre vengono respinte.A dirlo, in una nota, è Usbche ha indetto un presidio per domani, mercoledì 29 gennaio. “Molte persone provano per più giorni a dormire fuori d, per poter accedere ad un diritto che dovrebbe essere di tutti i cittadini stranieri presenti in Italia: avere un documento, per poter vivere dignitosamente! La vergogna delle Questure immigrazione deve finire: a, come in altre città, i lavoratori e le lavoratricisono costrette in condizioni pietose per poter ottenere quello che è un loro diritto”, dice Usb