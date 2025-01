Temporeale.info - Michael Schumacher, arriva la parola fine: scelta dolorosa

Leggi su Temporeale.info

Lariguarda quella perlache nessuno si aspettava: gli appassionati sono rimasti di sasso per ciò che succederà Quando si parla dinon si può non emozionarsi. Ha scritto la storia della Ferrari e, più in generale, della Formula 1. Quei sette titoli vinti restano . L'articololaTemporeale Quotidiano.