Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare a Esa sul Piemonte Liguria ed emilia-gna Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata e nottata nuvolosità in generale mento con locali fenomeni in Appennino e sulle Alpi occidentali con neve più 900 1000 m al centro mattino tempo instabile con piogge sparse neve in Appennino intorno ai 900 m più asciutto sui settori adriatici Umbria è alta Toscana al pomeriggio ancora c’è ricoperti con citazioni sparse generalmente deboli neve in Appennino fin verso il 1000 1100 m tra lettera te la notte residui fenomeni si sente l ATC cieli poco irregolarmente nuvolosi altrove al sud Al mattino tempo instabile o per Com’è il tempo diffuse localmente anche intenso per campagna Basilicata fenomeni più sporadici sul sito l ATC al pomeriggio piogge più intense in transito sulla Puglia poche variazioni altrove in serata e nottata ancora tempo instabile con più se non mi pensi che la Sardegna e sulla Puglia temperature minime stabilimento massimo in realtà il nord sulla Sardegna stabilì un carro altrove le previsioni del tempo sono ancora del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa