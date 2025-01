Quotidiano.net - Mercati azionari europei positivi: Madrid in testa, Tim corre a Piazza Affari

del Vecchio continente sempredopo l'avvio di Wall street: la Borsa migliore è quellache sale dell'1,2% con il titolo Acciona che cresce di oltre tre punti percentuali, mentre il listino di Francoforte è in aumento dello 0,7%, Londra dello 0,6% e Milano dello 0,3%. Leggermente più cauta Parigi, in aumento comunque dello 0,2%. L'euro scende di circa mezzo punto contro il dollaro a quota 1,042, con lo spread Btp-Bund in calo rispetto all'avvio attorno ai 108 punti base. Nel settore dell'energia il gas cresce di oltre un punto percentuale a 48,4 euro al Megawattora, con il petrolio in leggero aumento cercando di tornare sui 74 dollari al barile. In questo contesto inTim, che cresce del 4,4% fino a 0,27 euro grazie al giudizio di Kepler Cheuvreux.