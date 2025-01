Unlimitednews.it - Meloni indagata per il caso Almasri “Non mi faccio intimidire”

ROMA (ITALPRESS) – Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato al presidente del Consiglio Giorgia, al ministro della Giustizia Carlo Nordio, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in relazione al rimpatrio del cittadino libico Osama Njeem. Lo ha reso noto lo stesso premier in un video su Facebook. “Io penso che valga oggi quello che valeva ieri. Non sono ricattabile, non mi, è possibile che per questo sia invisa a chi non vuole che l’Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione, a testa alta e senza paura”, ha commentatodopo aver ricostruito la vicenda.